Respuesta contundente a la idea del Gobierno de usar el 016 para informar a los hombres sobre sus derechos en materia de conciliación

La publicación de la información relativa al nuevo pliego de condiciones del servicio telefónico 016 ha generado una respuesta unanime entre asociaciones, politicas e instituciones.

El Gobierno licita y adjudica el servicio a través de concurso público. Pero este año ha introducido un nuevo punto que modifica el subjetivo para el que fue creado.

El pliego de condiciones incorpora este año el asesoramiento en igualdad a hombres.

De manera especifica indica que la nueva prestación que deberá dar el teléfono es un «Servicio de información y orientación en el ámbito de la igualdad de género». Este servicio debe funcionar «las 24 horas del día, todos los días del año», y facilita información referida a la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres y a la prevención de la violencia de género, a hombres que accedan al servicio».

El Gobierno pretende utilizar el 016 para » Informar a los hombres sobre sus derechos en materia de conciliación de la vida personal. familiar y laboral. relaciones paterno-filiales, separación y divorcio, custodia de hijos e hijas, etc.»

También indica que deberá «Informar y orientar en las cuestiones surgidas en contextos de violencia y con ocasión de situaciones de ruptura de pareja para promover la igualdad de género y la resolución pacífica de conflictos» y «en general, informar sobre aquellas cuestiones que puedan interesar a los hombres en relación con las políticas de igualdad de género».

Algunas de las voces feministas con experiencia en Violencia de Género han opinado sobre esta licitación del concurso 016 indicando su desacuerdo.

Marisa Soleto, Directora de Fundación Mujeres, tira de memoria e ironía y recuerda que las organizaciones feministas se quejaron en su momento ante el Observatorio Estatal de Violencia de Género de que «el Estatuto de la víctima no reconociera las necesidades especiales de las mujeres víctimas de la violencia de género como sí hacía la directiva europea de referencia» a lo que el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, contestó que «esto era un estatuto general y que no se podían hacer distingos». La Directora de Fundación ha indicado que «debe ser que este es el enfoque que también quieren dar con el pliego de 016, convirtiendo en generales las cuestiones que requieren de atenciones específicas, como es la violencia de género, en todas y cada una de sus acepciones, no sólo la violencia ejercida por los hombres hacia las mujeres en relaciones de pareja/expareja»

Por su parte, Ana Mª Pérez del Campo, Presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, denuncia, una vez más, el uso torticero, por parte de este Gobierno, de los recursos que fueron creados para atender a las mujeres víctimas de violencia de género. «Si no saben, que nos pregunten a las que sí sabemos y llevamos toda la vida luchando contra esta violencia machista. Si el Ministerio considera que ésto es lo esencial en el Pacto de Estado, les auguro el mayor de los fracasos».

Alba Pérez, portavoz de la Plataforma 7N, manifiesta que este pliego de condiciones del Servicio 016 diluye para lo que fue creado y es «otra muestra más del total desconocimiento que tiene este Gobierno de lo que es la Igualdad y la Violencia de Género». La plataforma a través de nota de prensa ha manifestado que «es intolerable la decisión del Gobierno de incluir a los hombres en el servicio 016 de atención contra la violencia de género. Una decisión que manifiesta nuevamente su incompetencia para combatir la violencia machista, pues esta medida que apresura a poner en marcha el Gobierno, en contraste con el estancado Pacto de Estado, solo viene a diluir y descafeinar este servicio de atención a las mujeres víctimas de esta violencia».

La Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (Ahige) considera «un despropósito» y un «tremendo error» que la licitación para el servicio telefónico 016 de asesoramiento a las víctimas de violencia de género también incluya la atención a hombres. Opina que se puede dar la paradoja de que víctima y maltratador reciban ayuda simultánea en este servicio.

También Elena Blasco Martín, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO pide que no se «desfigure» el 016 .- A su juicio, «el Gobierno no puede utilizar la igualdad para desfigurar recursos planteados y diseñados para las mujeres».

Las parlamentarias contra la decisión del Gobierno

El Grupo Socialista ha pedido al Gobierno que retire el pliego de condiciones para la adjudicación del servicio 016. La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez ha indicado que «debe retirar ese pliego de condiciones porque está incorporando elementos distorsionantes. Los programas de prevención, sean estos destinados a hombres o a mujeres, deben de tener plataformas específicas». Tambien ha afirmado que «incluir programas preventivos entre las tareas a desarrollar por el 016 es un error de planificación estratégica que juega en contra de las funciones para las que se ha diseñado este servicio». Álvarez considera que «la prevención tiene otros espacios, está bien que se promueva la implicación de los varones, pero el 016 no es el canal. El Gobierno se ha confundido y debe corregirse”, ha afirmado.

El Grupo Socialista va a solicitar la comparecencia urgente de la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, con la intención de que “explique la utilización de un pliego de prescripciones técnicas para la contratación del 016 para cambiar las funciones de ese servicio”, funciones que –recuerda- quedaron definidas en la Resolución de 19 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se atribuyen recursos públicos de numeración al servicio de información y asesoramiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia de género.

Además, la portavoz socialista ha mostrado su “extrañeza por el hecho de que el presupuesto base de la licitación no aumente aunque se incrementen las funciones del servicio”, lo que, a su juicio, “pone de manifiesto que se detraen recursos a las víctimas, ya que se amplían las funciones y tareas de los trabajadores y trabajadoras sin aumento de personal ni presupuestario”.

Por su parte Sofia Castañon de Podemos a través de twuitter ha manifestado que «dar información sobre igualdad y derechos a los varones es fundamental. Utilizar para ello el teléfono específico de atención a las víctimas de #ViolenciaMachista es una vergüenza» y ha pedido a la ministra «que rectifique».

Andalucía, Aragón y Valencia responden al Gobierno

Andalucía exige la retirada inmediata del pliego de prescripciones técnicas del 016 por incumplir el marco jurídico.

La consejera de Justicia e Interior de la Junta, Rosa Aguilar, ha considerado «inadmisible» que el Gobierno de Mariano Rajoy «distorsione» el fin para el que hace diez años fue creado el 016 y ha exigido al Gobierno y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Monserrat, que «no adultere» el 016 y que este servicio «siga desempeñando la función para la que fue creado».

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Elena Ruiz, ha exigido hoy la retirada “inmediata” por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio 016 de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, “por incumplir el marco legal contemplado en la Ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género”. Según ha explicado Ruiz, dicha ley contempla garantizar este servicio sólo para las víctimas de la violencia de género, por lo que ha instado al Gobierno central a cumplir con la legislación estatal y con el marco jurídico internacional.

Por ello, Ruiz ha reiterado que Andalucía “no va a entrar en un debate obsoleto sobre la violencia de género, sino que exige al Gobierno a cumplir con el orden jurídico y legislativo nacional e internacional en esta materia”.

Finalmente, la directora del IAM ha recordado que la citada ilegalidad puede afectar al servicio que presta Andalucía a través del Teléfono de la Mujer (900 200 999), en tanto que las llamadas al 016 son derivadas y atendidas por el teléfono autonómico.

Natalia Salvo, Directora del Instituto Aragones de la Mujer, ha indicado en su cuenta de Twuitter que «El 016 es un teléfono de urgencia ante situaciones de #ViolenciadeGénero. Es el recurso imprescindible para articular los protocolos de asistencia y protección a las mujeres. No es de recibo que el Gobierno de España quiera desvirtuar su objetivo»

Maria Such directora del organismo de Igualdad del Gobierno Valenciano también ha indicado que la iniciativa del Gobierno «generará confusión y desconfianza sobre la finalidad del 016. Es una barbaridad. Such indicó a Tribuna Feminista que «las comunidades autónomas no atenderemos en nuestros teléfonos de atención gratuitos llamadas derivadas que no sean exclusivamente por cuestiones de violencia de género»

